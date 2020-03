I sindaci italiani diventano virali: 'A casa, non siete Will Smith in Io sono leggenda'

In questi giorni di emergenza sanitaria globale e quarantena forzata, alcuni sindaci e altri esponenti politici del nostro paese hanno registrato dei messaggi per scongiurare le uscite da casa alla popolazione per motivi non urgenti.

Tra questi, lo ricorderete, anche il famoso messaggio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il quale minacciava anche il ricorso ai lanciafiamme da parte delle forza dell'ordine da utilizzare in caso a qualcuno fosse venuto in mente di festeggiare le feste di laurea con amici e parenti. Un utenti Twitter ha deciso di raccogliere insieme i messaggi più esilaranti registrati anche da diversi sindaci italiani e a rimanere impresso, oltre anche alla verve scurrile di alcuni, è l'ultimo che fa riferimento al film Io sono leggenda con Will Smith: "Ho incontrato un nostro concittadino, che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: 'Guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa da casa".

Curiosamente, qualche settimana fa, lo stesso Will Smith aveva citato proprio Io sono leggenda in merito alla situazione d'emergenza scatenata dal coronavirus COVID-19 affermando di sentirsi molto colpevole per il film adesso: "Volevo fare questa cosa perché ho realizzato Io Sono Leggenda nel 2008, quindi mi sento responsabile di gran parte della disinformazione sulla diffusione dei virus", ha scherzato Smith all'inizio del video. (confondendosi, si, con la data di uscita)".

Tuttavia, mentre si preparava per il ruolo, Smith ha svolto ricerche presso il Center for Disease Control (CDC), che ha trovato illuminanti. "Ha davvero cambiato la mia vita e il modo in cui guardo il mondo", ha detto Smith. "Ci sono concetti di base che le persone non capiscono".