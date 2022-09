Sin City, Rosario Dawson odiava i costumi: 'Con quegli outfit di pelle non potevo sedermi'

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, Rosario Dawson ha potuto parlare ampiamente dei piani futuri per la sua carriera, del suo prossimo coinvolgimento in Ahsoka, la nuova serie Star Wars della Lucasfilm che tra un anno uscirà su Disney+, e del suo possibile coinvolgimento in Daredevil: Born Again. Ma ha anche parlato dei ruoli passati.

All'attrice, infatti, è stato chiesto cosa sia stato peggio tra il sostenere delle estenuanti sessioni lunghe ore per il trucco necessario a calarla nei panni di Ahsoka Tano oppure i costumi fatti di pelle indossati per Sin City, l'adattamento cinematografico del fumetto di Frank Miller, firmato dallo stesso Miller e da Robert Rodriguez.

"Direi sicuramente gli abiti di pelle di Sin City", ha risposto Dawson. "Fino all'ultima settimana, perché solo all'ultima settimana non abbiamo usato la cinghia di pelle sul davanti. Abbiamo usato l'elastico. Potevo almeno piegare le gambe in modo da potermi sedere. Perché altrimenti non potevo sedermi con quel costume. È stato pazzesco".

La maggior parte delle serie di Star Wars si collegano tra loro e si supponeva che Ahsoka si sarebbe collegata a Star Wars Rebels. Invece, pare che Ahsoka sarà scollegata dalla serie animata, anche se presenta personaggi apparsi in Rebels. Dawson ha recentemente rivelato che Ahsoka sarà in realtà separata da Star Wars Rebels.

"Dave Filoni e Jon [Favreau] stanno portando avanti Star Wars in un modo che può essere autonomo, ma che ti fa anche desiderare di saperne di più... Ci sono stati due casi in cui [Ahsoka] è apparsa in missione, si vede come interagisce con la gente, ma non la si conosce veramente, di per sé. Anche i fan che hanno vissuto con lei per così tanto tempo non sanno dove si trovi ora in questo viaggio".

Mentre aspettiamo di sapere se in Ahsoka ci saranno Darth Vader e Anakin Skywalker, Rosario Dawson ha parlato dell'evoluzione di Ahsoka nello show.