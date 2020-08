Sin City: i nudi di Eva Green furono così scioccanti che causarono problemi di marketing!

Stasera torna in tv Sin City: Una Donna Per Cui Uccidere, seconda incursione del regista Robert Rodriguez nel mondo pulp-noir creato dal fumettista Frank Miller.

Generalmente considerato inferiore al primo episodio, Una donna per cui uccidere può vantare un cast ancora più grande e ricco che include, tra i tanti altri, anche Mickey Rourke, Jessica Alba, Rosario Dawson, Jaime King, Bruce Willis, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Lady Gaga e Eva Green: e proprio quest'ultima, che interpretata la parte di una femme fatale da antologia, rappresenta il focus del nostro articolo di oggi.

I suoi clamorosi nudi infatti furono talmente estesi e scioccanti che crearono alcuni problemi di marketing alla produzione: divenne particolarmente famoso un poster promozionale nel quale, attraverso la sottoveste di pizzo indossata dal personaggio, veniva mostrato un capezzolo del seno dell'attrice. Ritenuto troppo audace per la censura pubblicitaria venne vietato dalla MPAA, una cosa che alla Green non andò proprio giù.

"In realtà non ero nuda nel poster, ed è questo trovo un po' strano" disse a Variety. "Per me quella storia fu solo molto rumore per nulla. Nel mondo del cinema vengono fuori cose molto più violente e grafiche di quel poster, che a confronto era davvero poco roba. Non ero neanche nuda, come ho detto. Era più che altro una nudità suggerita. Quella locandina era davvero sexy, in realtà. È piuttosto bella. Se è scioccante per le persone, io non so proprio cosa fare o dire al riguardo. Non voglio turbare nessuno. Non voglio essere vista solo come una femme fatale. Mi piacerebbe che la gente avesse un po' più di immaginazione."

In realtà le cose non andarono molto bene al film una volta uscito, e continuano ad andare male anche oggi: nel 2018 Robert Rodriguez è stato denunciato per aver sforato il budget, mentre quest'anno il produttore ha fatto causa a Frank Miller per la bellezza di 25 milioni di dollari!