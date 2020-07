Simu Liu, la star di Shang-Chi vuole interpretare un Jedi Grigio in un futuro Star Wars

Tra i nuovi volti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la star di Shang-Chi Simu Liu non ha mai nascosto la sua grande passione per Star Wars, e in una recente intervista ha anche rivelato il suo ruolo dei sogni in un film del franchise.

Interrogato sull'argomento mentre era ospite di Gary Whitta per Animal Talking, web show che si svolge interamente all'interno del celebre videogioco Animal Crossing, Lui ha infatti affermato: "Te lo dico chiaramente, parteciperei molto volentieri all'universo di Star Wars".

Per quanto riguarda il personaggio che vorrebbe interpretare, l'attore ha spiegato che gli piacerebbe vestire i panni di un Jedi Grigio, figura misteriosa che molti fan del mondo creato da George Lucas non vedrebbero l'ora di vedere in un futuro capitolo di Star Wars. "Né un Sith né un Jedi" ha aggiunto Liu.

Per chi non lo sapesse, con Jedi Grigio si fa riferimento quegli individui sensibili alla forza che si mantengono a metà strada tra il lato chiaro e il lato oscuro, il Lato Grigio appunto. Il termine venne utilizzato per la prima volta in riferimento a Qui-Gon Jinn nel fumetto Star Wars: Republic: The Stark Hyperspace War, tuttavia non è mai entrato a far parte della saga cinematografica. In futuro, però, chissà che non venga tenuto in considerazione per il nuovo corso di Star Wars.