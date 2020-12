Simu Liu, la star di Shang-Chi sfoggia le abilità di combattimento in un video

Il prossimo anno la star canadese Simu Liu sarà protagonista del nuovo film Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, e nelle ultime ore ha pubblicato sul suo account social di Twitter un video nel quale mostra ai fan le sue ottime abilità nel combattimento. Nel filmato si vede l'attore impegnato in un vero e proprio duello.

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sarà nelle sale cinematografiche dal 9 luglio 2021, diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Al fianco di Simu Liu, protagonista del lungometraggio anche Tony Leung nel ruolo del Mandarino e Awkwafina (Ocean's 8).

Creato da Steve Englehart e Jim Starlin nel 1973, il personaggio è uno dei più amati della Marvel ed è chiamato spesso Maestro del Kung-fu, per la sua abilità straordinaria nelle arti marziali, soprattutto nel wushu.

Shang-Chi nei fumetti si unisce ai Vendicatori e ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di sé stesso.

In ogni caso i fan attendono la versione cinematografica. Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sarà il secondo film del Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2021 dopo Gli Eterni.



