Simu Liu, la star di Shang-Chi anticipa dettagli sull'Avengers Campus: ecco il post

Disneyland ha riaperto ufficialmente il mese scorso e ci saranno molte novità nei parchi di Anaheim, in California. Il 4 giugno l'attesissimo Avengers Campus aprirà al California Adventure e il CEO Disney, Bob Chapek, l'ha definito 'davvero fenomenale'. Tra chi ha potuto vivere un'anteprima dell'attrazione c'è anche la star di Shang-Chi.

Simu Liu - la star di Shang-Chi ha fatto chiarezza sul suo nome - ha pubblicato su Instagram alcune foto del Galaxy's Edge e ha parlato dell'Avengers Campus:"[...] Ho portato alcuni dei miei migliori amici a Disneyland, ho fatto un TOUR PRIVATO del Campus Avengers, tra i primi a cavalcare il nuovo ride di Spider-Man Web Slingers, vestiti a Galaxy's Edge, costruito spade laser, ci siamo rimpinzati di cosce di tacchino e bignè... e nel complesso abbiamo avuto il giorno più incredibile per concludere oltre due settimane di lavoro senza il fine settimana. Il giorno migliore con le persone migliori. Non c'è assolutamente niente di meglio [...]" ha scritto Liu.



"Nonostante la pandemia, continuiamo a fare progressi su una serie di progetti molto attesi nei nostri parchi in tutto il mondo, incluso il nuovissimo Avengers Campus, che aprirà al Disney California Adventure il 4 giugno" ha dichiarato Chapek, nel corso del The Walt Disney Company's Second Quarter. "Ho avuto la possibilità di visitarla di recente e le attrazioni sono davvero fenomenali".



Per quanto riguarda Shang-Chi, uno dei prossimi titoli in uscita Marvel, è stato diffuso anche il primo trailer del film con Simu Liu.