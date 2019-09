Simu Liu sul fatto di essere Shang-Chi: 'Se non è vero è il più grande scherzo di sempre'

Il casting dell'interprete di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe ha dell'incredibile: attore sconosciuto e mai apparso su grande schermo fino a una settimana prima del Comic-Con, Simu Liu in 4 giorni si è ritrovato dal divano di casa sul palco di San Diego insieme a Kevin Feige e tutti i volti del MCU.

Da quando è stato presentato lo scorso luglio come protagonista di Shang-Chi and and the Legend of the Ten Rings l'attore cino-canadese ha subito conquistato i fan della saga dei Marvel Studios a colpi di tweet, e anche ieri non si è smentito.

Quando su Twitter un utente gli ha chiesto "Ma è vero che sei tu Shang-Chi?", infatti, Liu ha prontamente risposto: "Se non è vero sono ufficialmente la vittima del più grande scherzo mai eseguito nella storia dell'umanità." E aggiungiamo che lo saremmo anche tutti noi.

Diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura scritta da David Callaham, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vedrà nel cast anche Tony Leung e Awkwafina per un'uscita prevista nelle sale il 12 febbraio 2021. Le riprese principali si terranno negli studi Fox di Sydney e secondo le ultime indiscrezioni parte del film sarà girato tra Hong Kong e Vietnam. Siete curiosi di vedere Liu nei panni di Shang-Chi? Fatecelo sapere nei commenti.