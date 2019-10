Simu Liu di Shang-Chi risponde a Martin Scorsese: 'Sempre piaciuti i parchi a tema'

Infuria un po' inutilmente il dibattito sulle parole di Martin Scorsese, che in una recente intervista ha risposto a una domanda relativa ai cinecomic Marvel, ammettendo di "averli provati a vedere senza riuscirci", definendoli inoltre "non cinema ma più dei parchi a tema con attori bravi al netto delle circostanze".

Una visione personale che non è andata giù a registi come James Gunn, ad esempio, che rispondendo a "uno dei suoi cinque cineasti preferiti di tutti i tempi" ha suggerito di "vedere i film prima di parlarne", dato che dalle parole di Scorsese è emersa la sua non-conoscenza del materiale dibattuto. Ad ogni modo, ad aggiungersi a James Gunn è intervenuta la new entry del Marvel Cinematic Universe, Simu Liu, che vedremo nel 2021 nell'atteso Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings di Destin Daniel Cretton.

Rispondendo allora alle parole di Scorsese via Twitter, l'attore ha scritto: "Ho sempre amato i parchi a tema: sono inclusivi; sono pieni di gioia e felicità e risate e danze. L'ho già detto che hanno anche i churros? Ecco la mia opinione". Essendo appena entrato nel MCU, probabilmente si deve essere sentito tirato in causa.



Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings uscirà nelle sale il 12 febbraio 2021.