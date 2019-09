Simu Liu di Shang-Chi celebra il ritorno di Spider-Man nel MCU proponendo un crossover

Marvel Studios e Sony Pictures hanno finalmente raggiunto un nuovo accordo sulla gestione di Spider-Man, motivo di enorme giubilo per la comunità social dei fan del Marvel Cinematic Universe e per diversi attori coinvolti nei cinecomic prodotti da Kevin Feige, come ad esempio Zendaya, Mark Ruffalo o la new entry Simu Liu.

Nel mentre di un post-produzione in fase già molto avanzata, dato che sappiamo data di inizio riprese, protagonisti coinvolti, sinossi ufficiale e data d'uscita di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, l'interprete del Maestro di Kung Fu cinese continua a farsi amare dai fan ancor prima di arrivare sul grande schermo grazie ai suoi divertenti e precisi tweet, come ad esempio quest'ultimo (che trovate in calce) con cui ha deciso di celebrare il ritorno di Spider nel MCU.



Non ha scritto nulla, non ha taggato nessuno e non ha utilizzato nessun hashtag, ma ha postato semplicemente un'immagine di una copertina di un fumetto Marvel Team-Up old style, esattamente quella di Spider-Man and the Master of Kung Fu, che altri non è che Shang-Chi. In pratica, facendo spallucce in modo ironico, ha proposto il pitch di un crossover cinematografico.



Vi ricordiamo che Spider-Man 3 molto probabilmente diretto da Jon Watts uscirà nelle sale americane il 16 luglio 2021. Potrebbe anche essere l'ultimo film di Tom Holland nel MCU.