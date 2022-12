Simu Liu si sbottona sulla sua vita privata: 'Le presentazioni sono sempre stressanti'

Simu Liu, negli ultimi due anni, si è saputo affermare ad Hollywood. Il suo esordio in Shang-Chi e La Leggenda dei 10 Anelli e la partecipazione a Barbie di Greta Gerwig lo hanno reso uno dei nuovi volti del cinema. Oltre alla carriera, pare anche che la sua vita sentimentale stia andando alla grande.

Da diverso tempo l'attore ha cominciato a condividere su Instagram storie con Allison Hsu, la sua nuova ragazza. I due, che pare si frequentino da diverso tempo, hanno iniziato a mostrarsi alla luce del sole con una coppia felice solo dall'inizio di dicembre dove i due si sono presentati insieme al red carpet di A Violent Night, revenge movie con protagonista David Harbour.

Dopo che Simu Liu ha parlato dei piani dei Marvel Studios per Shang-Chi, l'attore ha svelato qualcosa sulla sua ragazza raccontando come ha affrontato l'ingresso della giovane nella sua famiglia e nella sua quotidianità. "Sì, fare l'incontro con i genitori e la famiglia, non importa chi sei e da dove vieni, è sempre un momento stressante" ha svelato l'attore scherzosamente. Allison Hsu non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora nel marketing quindi il suo "esordio" in ritardo in pubblico potrebbe essere legato anche a ciò. "È una tosta, è una combattente ed è molto, molto appassionata della vita, del suo lavoro e di tutto il resto. E questa è una lingua che parlo molto bene, sono felice di vedere in che direzione va".

Simu Liu ritornerà al cinema con Margot Robbie nel nuovo film di Greta Gerwig. Già la citazione di 2001: Odissea nello spazio nel teaser trailer di Barbie fa presupporre dei rivolti interessanti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!