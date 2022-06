Simu Liu, la faida con Ronny Chieng continua: ecco cosa ha scritto il comico sul suo libro

La star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Simu Liu, ha pubblicato un post su Twitter per ringraziare Ryan Reynolds e Olivia Munn per i blurb scritti per la copertina del suo libro di memorie, We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story. Non ha invece potuto dire lo stesso per quanto scritto dal suo amico Ronny Chieng.

Il nuovo memoir di Liu è entrato nella lista dei bestseller del New York Times. L'attore di Barbie, approfittando dell'evento, ha tirato fuori ancora una volta le sue famose foto stock, questa volta di Zumba, e le ha ritoccate inserendo proprio la copertina del suo libro negli scatti. Dopo aver ringraziato Munn e Reynolds, l'attore ha scritto "Entrambi decisamente migliori di Ronny Chieng".

Il comico, amico di Liu da anni ormai, ha messo a segno un altro colpo tipicamente suo, scrivendo dietro alla copertina del libro: "Oh fantastico, un'altra storia di un underdog che ha superato tutto. Proprio ciò di cui avevamo bisogno".

Ovviamente si tratta di uno scherzo. I due, infatti, si punzecchiano da anni sui social, e hanno deciso di mandare avanti la faida anche per altre vie, come la copertina di un libro appunto. E voi, avete già ordinato We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story?