Simu Liu ha finalmente ricevuto il costume che indosserà in Shang-Chi

Tra Black Widow e le varie serie del Marvel Cinematic Universe in uscita su Disney+ si sta forse parlando meno del dovuto, ultimamente, di quello che di fatto è uno dei film più attesi di questa Fase 4, vale a dire Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Nonostante ciò c'è inevitabilmente grande curiosità attorno al film che vedrà l'esordio di Simu Liu come primo eroe asioamericano del Marvel Cinematic Universe: la produzione è comunque ancora nelle sue fasi embrionali, tant'è vero che soltanto nelle ultime ore l'attore ha dichiarato di aver finalmente ricevuto il costume che dovrà indossare.

"Sono andato a provare il costume, ieri. È stato… Strano. Ti portano in questo posto dove scannerizzano il tuo corpo e ne fanno una stampa 3D a grandezza naturale, in modo da poter controllare le misure del vestito. C'erano stampe 3D di me, Awkwafina e Tony Leung. È una cosa folle" ha raccontato divertito Simu Liu, che comunque sembra morire dalla voglia di muovere i suoi primi passi da supereroe Marvel.

L'attore aveva infatti già espresso ancora una volta la sua felicità durante il giorno del Ringraziamento, in occasione del quale aveva voluto esprimere la sua gratitudine per il ruolo di Shang-Chi. Le ultime voci, intanto, parlano di una Marvel alla ricerca di quattro nuovi villain per Shang-Chi.