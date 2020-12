Simu Liu, il protagonista di Shang-Chi reciterà con Mark Wahlberg in Arthur The King

In attesa di vederlo in Shang-Chi, di cui è stata da poco svelata la sinossi ufficiale, sappiamo già quale sarà il prossimo progetto del protagonista Simu Liu dopo il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, infatti, l'attore sarà nel cast di Arthur The King diretto da Simon Cellan Jones.

Il film, prodotto da Entertainment One e Tucker Tooley Entertainment, è tratto dal libro Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, di Mikael Lindnord, pubblicato nel 2017. L'adattamento è a cura di Michael Brandt, e le riprese inizieranno nel mese di gennaio nella Repubblica Dominicana.

In Arthur The King Simu Liu reciterà al fianco di Mark Wahlberg, che sarà il protagonista e figura anche tra i produttori, mentre faranno parte del cast, tra gli altri, anche Ali Suliman e Rob Collins. Il film è incentrato sulla storia di Lindnord, capitano di un team svedese di corsa avventurosa, che durante un impervio tragitto di oltre 400 miglia attraverso la giungla dell'Ecuador soccorre un cane randagio ferito, dando inizio a un'amicizia con il fedele compagno di viaggio a quattro zampe.

Produttori esecutivi del film sono Dorothy Canton, Michael Brandt e lo stesso Mikael Lindnord.

