Simu Liu sarà il protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Come rumoreggiato nelle scorse settimane, i Marvel Studios avevano iniziato dei test finali per trovare il protagonista del loro prossimo cinecomic e lo hanno trovato ufficialmente nel giovane Simu Liu.

L'attore darà vita al personaggio, maestro di kung-fu, in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings il quale uscirà, ufficialmente, il 12 febbraio 2021. La pellicola è diretta da Destin Daniel Cretton e vedrà l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe di questo incredibile personaggio che, come suggerisce il titolo, se la vedrà con l'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli.

L'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli è stata vista nei primi due film su Iron Man. Nel terzo la storyline è stata abbandonata per percorrere strade differenti e un finto Mandarino è stato interpretato da Sir Ben Kingsley.

Adesso in Shang-Chi and the legend of the Ten Rings vedremo il vero Mandarino il quale avrà il volto, al cinema, di Tony Leung. Nel cast della pellicola anche Awkwafina, sebbene il suo personaggio non è ancora stato svelato.

Come spiegato sopra, la pellicola dedicata a Shang-Chi debutterà nei cinema a febbraio 2021.