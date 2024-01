Simu Liu presenta i People's Choice Award e promette: niente battute su Taylor Swift

Simu Liu, star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, è stato annunciato come presentatore della serata dei People's Choice Award. L'attore è intervenuto sui social e ha fatto riferimento alla battuta di Jo Koy ai Golden Globe su Taylor Swift, promettendo che lascerà in pace la cantante nel corso della prossima cerimonia.

Liu ha dichiarato sui social:"Non ci saranno offese a Taylor ai People's Choice Award 2024, garantisco personalmente".

Jo Koy ai Golden Globe ha dichiarato che l'evento non sarebbe stato come una partita della NFL in cui la regia stacca frequentemente sulla reazione di Taylor Swift in merito alla prestazione del fidanzato Travis Kelce in campo con i Kansas City Chiefs.



Swift pare non abbia gradito la battuta di Koy e l'inquadratura della reazione impassibile e molto seria della cantante ha fatto il giro del web. Nelle ultime ore Steve Martin ha difeso Jo Koy e il suo lavoro, così come ha fatto Whoopi Goldberg.



Simu Liu è un grande fan di Swift e ha partecipato all'Eras Tour di Seattle, oltre ad aver assistito alla prima del film concerto della cantante, come ha raccontato a Jimmy Kimmel. L'attore cinese nel 2023 ha partecipato a Barbie di Greta Gerwig interpretando una delle versioni di Ken.



La serata dei People's Choice Award andrà in scena il prossimo 18 febbraio. Su Everyeye potete leggere tutti i vincitori dei Golden Globe 2024 nelle categorie cinematografiche.