Simu Liu ha pianto istericamente dopo la chiamata che lo confermava come Shang-Chi

Con la sua esuberanza, la sua passione e la sua simpatia, la new entry del Marvel Cinematic Universe Simu Liu sta conquistando prima del dovuto un posto importante nel cuore dei fan dei cinecomic, senza neanche aver vestito ancora i panni del Maestro di Arti Marziali nell'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Parlando recentemente con Entertainment Tonight Canada, proprio Liu ha raccontato la sua reazione scomposta dopo aver ricevuto la telefonata che gli confermava il suo casting nei panni di Shang-Chi nel film diretto da Destin Daniel Cretton. Ecco cosa ha raccontato l'attore:



"Era martedì sera. Sono già passate due notti da quando ho recitato nello screen-test a New York. Da attore, tutto l'adagio del provino è "dimenticatene". Lascialo alla porta, fai del tuo meglio e se poi devono chiamare allora chiameranno. Questa non era una di quelle volte. Ogni singolo secondo di attesa è stato lancinante. Ogni volta che squillava il telefono il cuore mi batteva all'impazzata. Ero in uno stato di equilibrio davvero poco sano".



Ha poi continuato: "Ho aspettato due giorno e poi sono corso online per vedere i video di tutte queste star della Marvel quando sono state scelte per entrare nel MCU. È allora che ho capito che Kevin Feige ama chiamare direttamente i suoi nuovi supereroi. Così ho pensato che se mi avesse chiamato il mio manager, allora sarebbe stata una brutta notizia, mentre se mi avesse chiamato un numero sconosciuto avrei potuto avere la tanto agognata risposta positiva".



E alla fine la chiamata è arrivata: "Erano le 18:19 dello stesso martedì. Ero in mutande a mangiare cracker ai gamberetti e improvvisamente appare sullo schermo del telefono un numero sconosciuto di Burbank, in California. Ho subito pensato al fatto che i Disney Studios sono proprio a Burbank, quindi il cuore ha cominciato a esplodermi in petto. Sono saltato in piedi, ho risposto e detto 'Ciao!'. A quel punto ho sentito la voce divina di Kevin Feige. Non lo dimenticherò mai. Era così calmo, così espansivo. Poi mi fa 'Ciao Simu. Ci piacerebbe molto che tu interpretassi Shang-Chi. Inoltre abbiamo bisogno che tu raggiunga il Comic-Con tra quattro giorni'. Non riesco davvero a descrivervi come mi sentivo in quel momento. Penso di aver pianto istericamente, non ricordo se direttamente al telefono o dopo la chiamata, ma probabilmente sia durante che dopo".



Notizie che ti cambiano davvero la vita. Shangi-Chi and the Legend of the Ten Rings è atteso nelle sale americane il 12 febbraio 2021.