Simu Liu incredulo di poter lavorare con Cumberbatch in Shang-Chi

Lavorare per una grossa compagnia come Marvel ad un progetto di enormi proporzioni come il Marvel Cinematic Universe non è qualcosa che capita tutti i giorni, né al primo che passa. Normale, allora, che le new entry mostrino un certo entusiasmo al concretizzarsi delle cose.

Simu Liu (Taken, Kim's Convenience) non ha certo fatto della sua felicità un mistero: l'attore, scelto per interpretare il protagonista in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, tramite un tweet postato durante il panel al Comic-Con ha mostrato tutta la sua felicità per l'occasione di lavorare al fianco di star Marvel come Benedict Cumberbatch.

Proprio Cumberbatch è infatti presente nella foto di gruppo condivisa da Liu, che ha commentato la cosa con un "OH MIO DIO, MI STA TOCCANDO!" ripetuto cinque volte nella didascalia della foto, nella quale si vede l'attore di Doctor Strange cingere con il braccio le spalle del nuovo arrivato.

La foto con il cast di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings non è l'unico tweet al riguardo postato da Liu, che in un messaggio precedente aveva raccontato come la sua vita sia cambiata da un momento all'altro quando è stato ingaggiato per il film. L'attore, inoltre, ha dichiarato di aver sempre sperato di poter essere il primo eroe asioamericano del Marvel Cinematic Universe.