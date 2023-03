Simu Liu, hackerato l'account Twitter della star Marvel di Shang-Chi?

Come spesso accade agli account social comuni anche quelli delle star di Hollywood sono spesso bersaglio di attacchi e violazioni. L'ultimo in ordine cronologico potrebbe essere Simu Liu, star del film MCU Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Sul profilo Twitter dell'attore sono comparsi dei tweet più che sospetti.

Nei tweet l'account di Liu invita i fan ad acquistare MacBook Pro e PlayStation 5 a prezzi al dettaglio inferiori per beneficenza inviandogli messaggi e soldi. Tweet che chiaramente evidenziano e confermano come il profilo sia stato hackerato.



Nelle ultime ore i tweet sono scomparsi e pare che Liu abbia ripreso il controllo del proprio account. Al momento l'attore non ha confermato né scritto alcun messaggio ai propri follower ma è evidente che il suo profilo era stato in qualche modo violato. In attesa di scoprire quando uscirà Shang-Chi 2, sequel del primo capitolo con il personaggio interpretato da Simu Liu, l'attore qualche settimana fa aveva parlato dell'aggressione subita da alcuni cacciatori di autografi.



Famoso per il ruolo di Shang-Chi nel film del Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu sarà nel cast di Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Destin Daniel Cretton.