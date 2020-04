Simu Liu come Elijah Wood, anche lui gioca coi fan ad Animal Crossing

Animal Crossing New Horizons sta diventando il nuovo passatempo preferito delle star, e come Elijah Wood qualche giorno fa, ora anche l'attore del Marvel Cinematic Universe Simu Liu collabora con i fan su Twitter per la compravendita di rape nel gioco.

Se Elijah Wood che visitava i fan su Animal Crossing per vendere rape vi aveva fatto sorridere, preparatevi al raddoppio.

Oltre ad essere diventato virale sul web, il peculiare episodio avrebbe ispirato anche altri a fare altrettanto, come ad esempio l'interprete di Shang-Chi nel Marvel Cinematic Universe Simu Liu.

Al tweet di una fan che lo ha taggato scrivendo "Qualcuno dica a @SimuLiu che anche noi possiamo diventare virali oggi grazie al prezzo delle mie rape a 598 campane #ACNH #AnimalCrossingNewHorizions #AnimalCrossingRape", l'attore non se l'è fatto certo ripetere due volte, e dopo un "OH MIO DIO COSA" ha scambiato i codici con l'utente e si è diretto sull'isola della ragazza, dove a quanto pare deve aver fatto grandi affari, considerando che poi ha scritto "Gli 1.8M più veloci che riuscirò mai a guadagnare".

Non solo, ma dopo che la ragazza lo ha etichettato come "l'Elijah Wood della community asiatica su Twitter", Simu ha commentato "Ah, prendi questo Frodo!" (come al solito, potete trovare tutti i tweet in calce alla notizia).

Insomma, un'altra fruttuosa collaborazione star-fan nel mondo di Animal Crossing New Horizons.