Simu Liu cancella dei vecchi tweet su Mark Wahlberg: è polemica, ma la star risponde

Il protagonista di Shang-Chi Simu Liu è al centro della polemica del giorno su Twitter. Questa volta tutto è nato da un vecchio tweet con forti critiche nei confronti di Mark Wahlberg, che Liu ha ora cancellato in previsione del suo nuovo film Arthur the King, nel quale apparirà proprio a fianco dell'attore di The Fighter.

Diversi utenti di Twitter hanno infatti fortemente criticato Simu Liu per il suo comportamento sul popolare social network, che non è stato visto per niente di buon occhio.

Così si leggeva nel tweet ormai cancellato: "Fatemi capire. Mark Wahlberg ha picchiato un povero vietnamita con un bastone fino a farlo svenire quando aveva 16 anni, e ha cercato di essere ufficialmente perdonato in tribunale con la scusa che adesso è un uomo cambiato?".

L'attore, tuttavia, non ha tardato a rispondere, sia su Twitter, che in maniera più approfondita su Instagra.

"Dunque, credo sia piuttosto ovvio il motivo per il quale io abbia cancellato un tweet del genere" ha risposto l'attore "Sto cercando di fare in modo di avere delle conversazioni costruttive e dei comportamenti positivi, invece di stare lì a tirare [virtualmente] le pietre. Capisco la rabbia, ma non apprezzo l'ostilità immediata e le molestie" si legge nel tweet.

Mentre su Instagram ha ripreso la questione spiegando più nel dettaglio le sue motivazioni: "Quindi, immagino che stia succedendo tutto questo su Twitter al momento. Vi lascio qualche pensiero. Ho firmato il contratto per Arthur yhe King perché ho assolutamente adorato la sceneggiatura, che racconta la bellissima storia di come un cane abbia cambiato le vite di quattro avventurieri nella foresta dell'Ecuador. Specialmente dopo aver avuto un migliore amico a quattro zampe fino allo scorso anno, mi ha colpito dritto al cuore. Ero e sono davvero carico di passione per questo progetto, e voglio portarlo sullo schermo, e interpretare un personaggio che è senza dubbio una rappresentazione positiva di un uomo asiatico".

"Ho cancellato un paio di tweet che scrissi in merito alle azioni compiute in passato da una delle mie co-star in segno di professionalità e di apertura nei confronti di conservazioni costruttive e (si spera) un cambiamento positivo. Ovviamente, sarebbe stato piuttosto complicato andare a lavoro con quel tweet ancora in circolazione. Ma pensavo ciò che ho detto in quel momento. Ero arrabbiato nell'apprendere l'accaduto. Questo però non vuol dire che non credo ci sia posto per crescere e lavorare insieme per trovare un'opportunità per fare del bene, qualcosa per cui sono pieno di entusiasmo, oltre che per il film. Le discussioni costruttive porteranno al dialogo, e il dialogo porterà alle azioni" ha concluso.

