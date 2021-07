I Simpson, la paura fa novanta si espande: tutte le novità della stagione 33

Dopo la recente uscita del corto animato crossover tra I Simpson e Marvel su Disney+, gli autori della celebre e longeva serie animata hanno approfittato del Comic-Con Home per svelare tutte le novità della 33esima stagione in arrivo a settembre.

Durante il panel dedicato allo show, il produttore esecutivo Matt Selman ha descritto la prima puntata ('The Star of the Backstage') come "l'episodio più musicale che abbiamo mai realizzato, come un vero e proprio musical di Broadway". La premiere conterrà infatti un assortimento di brani originali, con Kristen Bell (doppiatrice di Anna in Frozen) che presterà la voce a Marge.

Un'altra novità riguarda La paura fa novanta, il tradizionale episodio speciale a tema horror che quest'anno sarà composto da cinque segmenti invece dei soliti tre. Nel corso della presentazione, inoltre, gli autori hanno anticipato l'arrivo di un interesse amoroso del barista Boe e "la più grande tragedia che Homer abbia mai affrontato".

Infine, Selman ha parlato di un episodio in due parti intitolato 'A Serious Flanders', descrivendolo come "un'epica lettera d'amore allo show Fargo e al mondo della televisione in streaming". Le guest star della puntata includeranno Timothy Olyphant (Fargo), Cristin Milioti (Made for Love) e Brian Cox (Succession).

La stagione 33 de I Simpson debutterà negli USA il prossimo 26 settembre. Nel frattempo, vi ricordiamo che Fox e Walt Disney Television hanno già rinnovato I Simpson per una stagione 34.