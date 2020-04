I Simpson, in arrivo su Disney+ un film inedito con protagonista Maggie

Pochi minuti fa, tramite il proprio account Instagram, il servizio di streaming on demand Disney+ ha annunciato l'arrivo di Playday With Destiny, nuovo film della saga de I Simpson con protagonista l'eterna neonata Maggie.

Si tratta di un cortometraggio inedito, sulla falsa riga dell'acclamato Vita da Lampada della Pixar, non a caso presentato negli Stati Uniti in apertura agli spettacoli teatrali di Onward. Il film, realizzato in 2D, rappresenta la terza uscita in sala de I Simpson dopo il mitico film del 2007 e il primo cortometraggio The Longest Daycare del 2012.

L'esordio sulla piattaforma di streaming è previsto per domani 10 aprile. La storia racconta di come Maggie, accompagnata da sua madre Marge nel miglior parco giochi per bambini di tutta Springfield, incontrata un nuovo bambino appena arrivato in città: fra i due è amore a prima vista e la bimba inizia a sognare di vederlo di nuovo dopo una giornata piena di romanticismo.

Ricordiamo che presto arriverà anche un nuovo film de I Simpson, che stando a quanto riferito non sarà un sequel ma una storia stand-alone: "Non è mai facile, ma di questo sono sicuro. Lo faremmo solo con un'idea meritevole di essere trasformata in un altro film. Non abbiamo certamente bisogno di tirare fuori più Simpson per fare soldi o per avere del materiale aggiuntivo. Andremmo avanti solo se pensassimo di avere una bella storia e volessimo raccontarla" ha dichiarato il produttore Al Jean.

Per altre notizie, scoprite perché i fan della serie pensano che I Simpson abbiano previsto il contagio di Tom Hanks per il Coronavirus.