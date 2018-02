Simon Pegg e Ving Rhames sono tornati nella nuova foto di Mission: Impossible - Fallout!

Precedentemente noto semplicemente comeè l'ultimo episodio della popolare serie di spionaggio della Paramount, con Tom Cruise che torna a vestire i panni di Ethan Hunt, insieme al resto dell'FMI.

Direttamente dal film del 2015 Mission: Impossible - Rogue Nation, tornano anche Sean Harris, Alec Baldwin e Rebecca Furguson, insieme ai "soliti noti" Pegg e Rhames.

Finora abbiamo già visto diverse foto e diverse riprese di Hunt (il personaggio interpretato da Tom Cruise), in azione nel film, come anche una scena in cui è alle prese con Ilsa Faust, e abbiamo anche visto una prima immagine dei nuovi volti del franchise, Henry Cavill e Angela Bassett. Invece proprio Tom Cruise ora, ha pubblicato una nuovissima immagine che mostra Benji e Luther in Fallout, sul suo account Twitter.

I due si vedono in uno scatto che li ritrae non propriamente "in azione", ma con alle spalle quello che sembra un tramonto. Vedremo quando uscirà il film a cosa si riferisce quella scena in particolare, nella quale i due sembrano guardare qualcosa con stupore e/o preoccupazione.

Per adesso che ne pensate? Vi piace questa nuova immagine? E siete curiosi di vedere Mission: Impossible-Fallout? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.

Il film arriva in sala il 26 luglio 2018 (USA).