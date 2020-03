Simon Pegg parla di Mission: Impossible 7: 'Le cose si faranno interessanti'

Nel corso di una nuova intervista per il suo nuovo film, l'indie Lost Transmission, l'attore Simon Pegg ha avuto modo di discutere alcuni dettagli dell'attesissimo Mission: Impossible 7, le cui riprese a causa del Coronavirus sono state recentemente spostate dall'Italia al Regno Unito.

L'interprete di Benji Dunn ha discusso proprio il ritardo delle riprese, dichiarando: "L'inizio delle riprese è stato ritardato per via della decisione di proteggere tutta la troupe e non aggiungersi al problema, quindi per il momento prevedo una pausa dal lavoro. Possiamo aspettare che le cose si calmino, come speriamo."

A proposito del suo lavoro nella saga, Pegg ha aggiunto: "Con Mission: Impossible sono una piccola parte in una grande macchina. Per alcuni aspetti è facile perché non è troppo impegnativo, in termini di ricerca sul personaggio intendo. È molto più divertente, è più leggero ed è più simile ad gioco, il che mi piace molto. Mi piace la possibilità di fare grandi film, così come quelli più piccoli. È sicuramente un cambiamento, ma è probabilmente più facile perché sei circondato da una rete di supporto molto più grande e puoi fare affidamento su Tom Cruise."

Infine, l'attore ha anticipato di aver letto la sceneggiatura, della quale però non può ovviamente rivelare alcun dettaglio: "Non posso commentare la sceneggiatura, ma ho visto il piano generale e posso dire che le cose si faranno interessanti. Chris McQuarrie [il regista, ndr] è molto bravo nello scrivere i personaggi. È un maestro nel mettere in scena quelle grandi sequenze d'azione, ma non servirebbe a nulla se non fosse così bravo con i personaggi."

Ricordiamo che in Mission: Impossible 7 tornerà anche Vanessa Kirby.