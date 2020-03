Simon Pegg non sa ancora se sarà nel nuovo Star Trek di Noah Hawley

Recentemente intervistato da Collider in occasione dell'uscita del suo nuovo film, Lost Transmissions, Simon Pegg ha affrontato anche altri argomenti, come Mission: Impossible 7 e il futuro cinematografico di Star Trek, con il quarto film diretto da Noah Hawley ancora avvolto dal mistero: continuerà la storia di J.J. Abrams o sarà un reboot?

Simon Pegg ha partecipato ai tre film precedenti - Star Trek (2009), Into the Darkness (2013) e Star Trek Bayond (2016) - nel ruolo di Montgomery Scott, interpretato nella serie originale da James Doohan.

Sul quarto film della saga, però, non ha certo contribuito a fare chiarezza. Alla domanda dell'intervistatore sul film di Noah Hawley, ha risposto di non sapere se farà parte del cast, né se il film sarà un reboot o proseguirà la storia dei capitoli precedenti. "Non ne ho idea. Non ne so nulla. Sono abbastanza sicuro che non siamo coinvolti. Ci sono molte iterazioni di Star Trek e c'è spazio anche per più di una nel film. E sono un grande fan di Noah Hawley, quindi sono molto interessato a vedere cosa farà."

Già qualche settimana fa l'attore si era mostrato pessimista sul futuro della saga, considerando che il franchise Star Trek non incassa quanto Marvel. Per quanto riguarda Lost Transmissions, invece, un film indipendente, Pegg ha sottolineato la differenza tra una piccola produzione come quella e un grosso franchise. "Dipende da ciò che mi viene richiesto. Per alcuni aspetti è più facile, perché non è così impegnativo in termini di ricerca. Mi piace la possibilità di fare grandi film, tanto quanto i piccoli."