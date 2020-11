Simon Pegg e il meme a tema pandemia: "Un sogno che si avvera"

In pratica, chiunque abbia pensato a un piano per come passare la pandemia di coronavirus che si è abbattuta sul pianeta in questo 2020 ha fatto riferimento almeno una volta alla scena di L'alba dei morti dementi in cui Shaun progetta un piano per ripararsi insieme agli amici al pub dall'epidemia di zombie. Il meme è infatti diventato virale.

Ospite della trasmissione di Conan O'Brien, proprio l'interprete di Shaun, Simon Pegg, ha risposto alla diffusione del meme che lo vede assoluto protagonista: "Non potrei essere più orgoglioso, se devo essere onesto. E' qualcosa che ho sempre sperato accadesse", ha scherzato Pegg sul fatto di essere il volto ufficiale della pandemia globale.

"La cosa divertente è che quel meme salta fuori per ogni tipo di argomento, dalla Brexit alla rielezione del partito conservatore, per tutto. Poi il coronavirus ha iniziato a diffondersi ed è tornato di nuovo. Ma poi siamo arrivati al punto in cui anche andare al pub era proibito. Quindi il meme stesso è diventato obsoleto, visto che andare al Winchester non era più un'opzione. Per quello io e Nick Frost abbiamo ricreato la scena de L'alba dei morti dementi. L'ho chiamato una mattina, gli ho detto che gli avrei mandato alcune battute e l'abbiamo rifatta ma stavolta con noi che rimanevamo a casa. Quindi l'abbiamo messa su YouTube quando ancora andavano di moda i video delle celebrità. E' durato due settimane".

Nel video vediamo infatti i due attori a telefono, e le intenzioni di Frost non sembrano esattamente delle migliori: più volte, infatti, il buon Simon Pegg deve ricordargli che no, stavolta rinchiudersi al Winchester potrebbe non essere l'idea migliore. "No, soprattutto se è chiuso. Non ricordi com'è finita l'ultima volta?" sentenzia l'attore. Chi ha visto e ricorda il film, d'altronde, non potrà certo dargli torto.

Simon Pegg e Nick Frost sono tornati a collaborare recentemente nella serie Amazon Prime Video Truth Seekers.