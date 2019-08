Simon Pegg e J.K. Simmons protagonisti della heist-comedy My Only Sunshine

E' Deadline a rivelare che Simon Pegg e il premio Oscar J.K. Simmons saranno i protagonisti di My Only Sunshine, nuovo heist-comedy thriller diretto da Mark Palansky (Penelope) che cercherà una distribuzione all'imminente Toronto International Film Festival.

Scritto da J.T. Petty e K. Reed Petty, il film seguirà le vicende di una "coppia appassionatamente disfunzionale" che orchestra una rapina in banca in seguito ad una consulenza matrimoniale piuttosto particolare. Mentre cercano di chiarire i problemi della loro relazione di attraverso una violenta situazione di ostaggi, i due vengono scoperti da un negoziatore che ha indagato un crimine collegato a loro in passato.

My Only Sunshine è prodotto da Matt Smith e Lawrence Mattis per la Circle of Confusione e Michael Mendelsohn per la Patriot Pictures, che finanzierà interamente il progetto. J.T. Petty, Natalie Perrotta e Jim Steel agiranno in veste di produttori esecutivi.

Apparso l'anno scorso in Mission: Impossibile - Fallout, il volto della Trilogia del Cornetto a breve approderà sul piccolo schermo nel cast vocale di The Dark Crystal: La resistenze; Simmons invece lo scorso luglio ha fatto saltare sulla poltrona tutti i fan del Marvel Cinematic Universe con la sua comparsa, a sorpresa, nel secondo film di Spider-Man (vedi: recensione di Spider-Man: Far From Home).