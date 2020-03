Simon Pegg incerto sul futuro di Star Trek: 'La saga non fa i soldi dei film Marvel'

Durante una recente intervista Simon Pegg, attore del franchise cinematografico di Star Trek riavviato da JJ Abrams in regia e produzione, si è detto incerto sul proseguimento della saga.

Il motivo? I soldi, che secondo l'attore non saranno mai tanti quanti quelli incassati dai film dei Marvel Studios:

"Il fatto è che i film di Star Trek non fanno soldi che fa la Marvel. Guadagnano forse $500 milioni al massimo, e per realizzarne uno ora, sulla scala che si sono prefissati, verrebbe a costare $200 milioni. Devi fare tre volte quella cifra per ottenere un profitto. Non credo che l'ultimo film ... penso che non siano stati in grado di approfittare dell'occasione fornita dal 50esimo anniversario della saga. La buttarono in uno dei promo del film e la cosa finì lì, perse di slancio. Penso anche che perdere Anton [Yelchin, ndr] sia stato un duro colpo per la nostra piccola famiglia, e il nostro entusiasmo nel fare un altro capitolo potrebbe averne risentito. Quindi non lo so."

Con un budget di $181 milioni, Star Trek Beyond ha guadagnato $343 milioni in tutto il mondo. Il primo film di JJ Abrams incassò $385 milioni mentre Into Darkness riuscì a fare di meglio, portando a casa $467 milioni. I film Marvel, con budget di produzioni molto simili, sono noti per aver superato molte volte il tetto del miliardo, anche con progetti meno blasonati rispetto a quelli col marchio degli Avengers, e da un punto di vista finanziario si può comprendere il senso arrendevole del discorso di Pegg.

L'attore tornerà in Mission: Impossible 7, le cui riprese a Venezia e Roma sono state cancellate a causa dell'emergenza Coronavirus. La saga di Star Trek proseguirà con un film di Noah Hawley, che però potrebbe essere un reboot della serie creata da JJ Abrams, e un film ideato da Quentin Tarantino, che però sarà probabilmente diretto da un altro regista.