Simon Pegg dubita fortemente che Tarantino dirigerà un film di Star Trek

Uno dei co-protagonisti di, non crede che Quentin Tarantino riuscirà a dirigere la prossima avventura della saga stellare riavviata da J.J. Abrams con l'equipaggio della serie originale posizionato in una timeline alternativa, così da rebottare il franchise.

Il film di Abrams ha avuto il merito di aver scritturato un grande cast e di riuscire a far nuovamente appassionare il pubblico alle avventure dell'Enterprise.

Il sequel Star Trek, Into Darkness, con Benedict Cumberbatch, è stato un successo al botteghino, ma ha ricevuto un contraccolpo importante dalla critica e dal pubblico, che hanno contestato la storia, troppo debole. Star Trek Beyond poi, è andato pure peggio, forse a causa del marketing poco accurato per la promozione del film.

Pegg ha comunque parlato della saga e di ciò che pensa accadrà in futuro nel franchise, durante una sessione al podcast Happy Sad Confused:

"È stato un grande anno per "Star Trek" ma sembrava che non fosse mai stato effettivamente compreso. A volte penso che le persone abbiano paura dei fan di "Star Trek" perché li vedono come una sorta di circolo chiuso. Non so, per quanto riguarda Beyond, credo che sia stata completamente sbagliata la campagna di marketing. Non penso comunque, per il futuro, che Quentin dirigerà il quarto film. Perché sta lavorando al suo film californiano ['Once Upon A Time In Hollywood'] e poi penso che debba fare anche un altro film, subito dopo. Perciò, sinceramente, dubito che possa dirigere uno Star Trek prima di due-tre anni."

Tarantino ha detto, in precedenti interviste, che gli piacerebbe molto realizzare un'epica avventura di Star Trek che prevedesse un viaggio nel tempo, come nell'episodio della serie originale "The City On The Edge Of Forever". Parte del fascino di un film di Trek fatto da Tarantino starebbe, naturalmente, nel vedere come il cineasta si comporterebbe con un progetto di franchising. Il regista non ha mai diretto qualcosa che non fosse basato sulla sua sceneggiatura, e senza dubbio gli darebbe una voce unica.