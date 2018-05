Simon Kinberg sulle possibilità di un team-up tra Deadpool e Wolverine

Mentre Deadpool 2 è arrivato nelle sale cinematografiche italiane, già si parla del futuro del personaggio al cinema tra X-Force, terzi episodi, acquisizioni Disney e potenziali team-up con altri supereroi della Marvel.

In particolare, l'attore, produttore e co-sceneggiatore Ryan Reynolds ancora vuole un team-up tra il suo Deadpool ed il Wolverine di Hugh Jackman. Nonostante la sua volontà, però, Jackman ha sempre rifiutato di tornare a vestire i panni dell'artigliato mutante dei fumetti della Marvel in una pellicola team-up dopo il suo 'addio' al ruolo nell'acclamato Logan - The Wolverine dello scorso anno. Ma mai dire mai, giusto?

La parola, dunque, è passata al produttore Simon Kinberg che, in una recente intervista, ha parlato della possibilità del team-up: "So che è qualcosa per cui Ryan Reynolds ha tormentato Hugh Jackman per tanto tempo. Ma ho prodotto Logan e penso che sia un finale perfetto per il personaggio. Quindi c'è una possibilità? La possibilità c'è sempre, credo, ma sentiamo che Logan sia stato l'addio perfetto di Hugh Jackman al ruolo di Wolverine".

Dunque è chiaro: un team-up tra i due personaggi - soprattutto se Wolverine è interpretato da Hugh Jackman - è impossibile. Però aprite bene gli occhi in Deadpool 2 per dei riferimenti e omaggi al personaggio di Wolverine!