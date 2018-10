Simon Kinberg sul futuro dei cinecomic Fox dopo l'accordo con Disney

Sappiamo bene che Fox detiene i diritti cinematografici di molti personaggi della Marvel Comics, avendo in programma nei prossimi anni importanti pellicole come Dark Phoenix e New Mutants. Parlando con Collider, il regista e scrittore di Dark Phoenix, Simon Kinberg, e il produttore Hutch Parker hanno parlato dell'impatto dell'accordo Fox/Disney.

"Non parlerò dello stato dell'accordo perché va al di là dei miei compiti" ha detto Kinberg. "ma noi continueremo a fare le pellicole che stiamo sviluppando da anni, come Gambit, e finiremo film come New Mutants, Dark Phoenix e Deadpool, che uscirà a Natale, e altri come Multiple Man, film su cui stiamo lavorando e su cui continueremo a lavorare."

Parlando più in particolare dell'accordo tra Fox e Disney, Parker ha aggiunto: "Finché l'accordo non è del tutto completato - in quanto i primi termini sono stati approvati dai due board ma devo ancora passare attraverso l'approvazione finale del governo - Fox deve rimanere Fox e agire come se non fosse realmente in vendita. Perciò a tutti gli effetti gli affari proseguono come sempre."

Ricordiamo che X-Men: Dark Phoenix è stato posticipato da 14 febbraio al 7 giugno 2019, mentre New Mutants arriverà ad agosto e potrebbe essere R-Rated, come confermato recentemente dal produttore.