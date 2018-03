Simon Kinberg sta ancora lavorando ad un film dell'Universo di Star Wars?

Anche se impegnato con il montaggio di, ed ha già firmato per dirigere l'adattamento cinematografico di Logan's Run , lo sceneggiatorestarebbe ancora lavorando ad un film dell'Universo di

Al momento non è chiaro quale progetto sia, ma Deadline spiega che Simon Kinberg starebbe comunque - e presumibilmente - scrivendo il copione di un nuovo progetto. Dopo aver ricevuto un "ringraziamento" nei credits di Star Wars - Il Risveglio della Forza, Kinberg stava già lavorando allo spin-off di Boba Fett (almeno stando alle voci), che avrebbe visto Josh Trank alla regia. Peccato che dopo il flop di Fantastic Four e tutti i rumor sui suoi comportamenti non proprio carini su quel set, Trank abbia deciso di 'abbandonare' il progetto.

Anche se Kinberg stava scrivendo quel film, non è detto che si tratti dello stesso. Oltre alla saga principale, che verrà conclusa il prossimo anno con Episodio IX, la Lucasfilm sta sviluppando una nuova trilogia con Rian Johnson, una serie di pellicole con i creatori de Il trono di spade, almeno una serie tv, e gli spin-off di Obi-Wan Kenobi e Yoda.

Chiaramente, almeno per il momento, sono tutte speculazioni e per ora non sapremo quale progetto scriverà Kinberg, ma noi cercheremo di tenervi aggiornati.