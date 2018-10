Simon Kinberg si scusa nuovamente per X-Men - Conflitto finale

X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga della Fox ispirato ai fumetti della Marvel, uscirà a giugno 2019 ma il regista/sceneggiatore Simon Kinberg continua a parlarne in svariate interviste.

Dopo la presentazione di X-Men: Dark Phoenix direttamente al New York Comic-Con, il regista Simon Kinberg è tornato a scusarsi con i fan di X-Men - Conflitto finale, uscito nel 2006, e ha spiegato in cosa questo nuovo film differisce dal precedente: "Mi spiace per Conflitto finale. Abbiamo provato a raccontare la storia della Fenice Nera in quel film e non l'abbiamo fatto nella maniera più giusta.".

"Con questo nuovo Dark Phoenix non c'è alcuna trama sulla Cura, nient'altro" continua il filmaker "E' la storia della Fenice Nera, cosi come raccontata nei fumetti, cosi come visto nei cartoni animati. Sophie Turner è al centro del film, ed è per questo che è l'unico personaggio nel poster. Il film è su di lei. E' una pellicola che va nello spazio e nel cosmo, ispirato da quanto fatto da Taika Waititi con Thor: Ragnarok, anche se a livello di tono è drasticamente differente. Il personaggio di Jessica Chastain interpreterà, ad esempio, un'aliena ed è tutto quel che posso dirvi... ma si, è una storia sulla Fenice Nera e se avete letto il fumetto, amerete un bel po' il film".