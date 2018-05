Simon Kinberg parla di Gambit e del futuro di Deadpool alla Disney

Con l'arrivo di Deadpool 2 nelle sale cinematografiche, Entertainment Weekly ha chiesto a Ryan Reynolds se sa qualcosa in più sulla futura inclusione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

"Vi dico la verità: non so nulla" ha confermato Ryan Reynolds "Ho letto che Bob Iger della Disney ha affermato che c'è spazio nel loro universo per un personaggio vietato ai minori come Deadpool. Sto parlando a livello personale e non so nulla, ma non credo che la Disney abbia comprato la Fox per smantellarla o qualcosa di simile. Penso che la Disney abbia acquisito la Fox per avere tutti i personaggi nel suo arsenale".

Simon Kinberg, storico produttore del franchise sui mutanti, non solo ha confermato che i loro piani sono quelli di continuare con i franchise esistenti (finché l'acquisizione non sarà completata) ma che anche il film su Gambit è ancora vivo e vegeto.

"Non abbiamo ancora avuto alcuna discussione sull'acquisizione della Disney e di cosa accadrà alle proprietà Marvel perché credo che, legalmente, non ne possano discutere finché non sarà tutto completato." ha spiegato Kinberg "Stiamo andando avanti cosi come programmato. Quando Drew Goddard sarà pronto faremo X-Force, e credeteci o meno stiamo ancora cercando di realizzare Gambit con Channing Tatum. La speranza è di continuare finché non sentiremo qualcosa. Io non so cosa aspettarmi ma penso che sarà veramente eccitante".