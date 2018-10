Simon Kinberg parla della nuova versione di Deadpool 2 (e di Dottor Destino)

Come ormai saprete, Deadpool 2, il cinecomic della Fox ispirato ai fumetti della Marvel, torna sul grande schermo in USA questo Natale con una versione PG-13.

Secondo gli ultimi report la nuova versione di Deadpool 2 sarà titolato The Deadpool Before Christmas. Per ora ne sappiamo ancora poco e niente, ma il produttore Simon Kinberg ha aggiornato su Collider lo status del progetto e svela come è nato questo progetto: "Ryan Reynolds ed il suo studio - ma vorrei dar credito a Ryan più che a chiunque altro - è straordinario nel trovare modi per aggirare il sistema. E per essere chiari, sia nel ricevere attenzioni quando si parla di roba virale e di deviare l'attenzione. Allo stesso modo in cui Beyonce e Kanye fanno uscire un album dal nulla, Ryan può far uscire un film dal nulla".

Ma Kinberg si rifiuta di fornire dettagli sul progetto: "Zero per cento, non dirò nulla. Non dirò nulla se non la mia ammirazione per Ryan e lo studio per aver mantenuto segreto un progetto del genere".

Il produttore ha poi aggiornato anche lo status del film dedicato al Dottor Destino sviluppato da Noah Hawley: "Lo sta scrivendo. Adesso sta dirigendo un altro film e si sta concentrando su quello, e poi sta lavorando alla terza stagione di Legion... Noah è un genio.".