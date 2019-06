Simon Kinberg si incolpa per X-Men: Dark Phoenix: 'Ridley Scott mi ha rincuorato'

Dopo aver confermato che in X-Men: Dark Phoenix è presente unomaggio a Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, il regista Simon Kinberg ha parlato a cuore aperto dell'insuccesso dell'ultimo film della saga della 20th Century Fox.

"Eccomi qui, a dire che quando un film non riesce, io ne sono il responsabile. Sono lo sceneggiatore e il regista, se il film non coinvolge il pubblico, è colpa mia" ha spiegato l'autore, che ha anche ammesso che per lui non è stato molto doloroso riflettere su Dark Phoenix, perché ripensare al film lo spinge a ricordare molti momenti felici.

"Ho adorato girare il film e ho adorato le persone con cui ho lavorato."

Kinberg preferisce anche non pensare a come sarebbero potute andare le cose, se fossero andate in modo diverso:

"In tutta onestà non c’è modo di saperlo. Ed è una cosa che può far impazzire le persone e indurle a scervellarsi sul fallimento di un film anche a molti anni di distanza. Se la lezione che hai imparato è che la data d’uscita e il marketing erano sbagliati, non è una vera lezione."

Il regista ha raccontato anche di aver trovato sollievo ripensando ad una conversazione avuta con Ridley Scott durante la lavorazione di Sopravvissuto – The Martian. In sostanza, il regista di Alien e Blade Runner confidò a Kinberg [produttore del film, ndr] che Soldato Jane fosse il suo film preferito, nonostante ritenuto uno dei suoi lavori inferiori.

"Mi disse che quel film era il suo preferito perché si quando ci ripensava aveva solo dei bei ricordi legati alla lavorazione, che era stata fantastica e durante la quale ha imparato tantissimo sulla realizzazione di un film. Ho pensato tantissimo a queste parole nel corso degli anni e ci ho pensato molto anche nel corso degli ultimi giorni."

Riguardo al futuro, con gli X-Men che entreranno nel Marvel Cinematic Universe, Kinberg con una certa eleganza ha dichiarato: "Amo questi personaggi, amo questo mondo. Non vedo letteralmente l'ora di scoprire cosa ne farà la Marvel."

A tal proposito, vi rimandiamo ad un recente articolo sull'ingresso degli X-Men nel MCU: stando all'Hollywood Reporter, una fonte interna ai Marvel Studios ha dichiarato che dovremo aspettare qualche anno per vedere Wolverine e compagnia approdare nell'universo di Kevin Feige, ma che il loro arco narrativo, quando inizierà, durerà per oltre dieci anni.