Simon Kinberg sul film dedicato a Gambit e i personaggi del MCU

Anche se il film stand-alone dedicato al personaggio di Gambit è in fase di sviluppo da tempo, sembra che la produzione si sia arenata per via del flop di Fantastic 4, che ha portato a numerosi ritardi e posticipi.

E adesso, dopo aver svelato i dettagli sul progetto, il produttore della saga cinematografica dedicata agli X-Men, Simon Kinberg, ha parlato di questo a lungo rimandato film dedicato a Gambit, soprattutto dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney e, dunque, l'avvento dei mutanti all'interno del sempre più vasto Marvel Cinematic Universe.

"Vedremo. Onestamente, dopo l'acquisizione, credo che tutti i film della Fox in fase di sviluppo, non solo quelli ispirati ai fumetti della Marvel, sono attualmente fermi e stanno aspettando di capire cosa fare con loro" ha spiegato il produttore "Mi piacerebbe vederlo, adoro l'idea di Channing Tatum come Gambit, penso abbiamo tra le mani un bello script e lui è nato per fare questo ruolo. E' un personaggio con cui sono cresciuto e che so i fan adorano, quindi spero che verrà fatto".

Con l'entrata dei mutanti nell'Universo Marvel, Kinberg ha anche svelato quale personaggio vorrebbe che interagisse con loro: "Sono un fan di cosi tanti personaggi del Marvel Cinematic Universe. Mi piacerebbe vedere qualcuno del Wakanda o Iron Man interagire con loro. Adoro Robert Downey Jr., ho lavorato con lui. Adoro il lavoro fatto con il personaggio. Credo abbia impostato il tono dell'intero MCU con il primo Iron Man, e quindi l'idea di avere Iron Man apparire in X-Men o vederlo interagire con Deadpool è piuttosto eccitante".