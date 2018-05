Simon Kinberg aggiorna sui progetti Marvel targati Fox

Prima dell'ingresso dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, la Fox sta continuando a sviluppare pellicole ispirate ai fumetti della Marvel, tra cui X-Men: Dark Phoenix che debutterà nelle sale cinematografiche a febbraio 2019.

Originariamente previsto per la fine dell'anno, X-Men: Dark Phoenix è stato posticipato a febbraio prossimo. Intervistato a riguardo da Entertainment Weekly, il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha spiegato: "E' normale per questi film del genere tornare per riprese aggiuntive o posticiparli, nulla di preoccupante. Torneremo sul set quando tutti saranno disponibili, e questo mi darà più tempo per far sì che tutto sia perfetto".

Kinberg ha poi promesso aggiornamenti molto presto su Gambit, sempre previsto per il prossimo anno, e ha spiegato che un regista verrà annunciato nelle prossime settimane: "Abbiamo una gran bella sceneggiatura tra le mani e abbiamo incontrato un paio di registi in queste settimane".

L'altro film in preparazione è X-Force, sorta di team-up tra Deadpool e altri personaggi dell'Universo degli X-Men: "Io, Ryan Reynolds e Drew Goddard ci siamo seduti ad un tavolino per parlare di X-Force ma non abbiamo ancora deciso i personaggi che includeremo nel team. Ovviamente vogliamo che Cable e Domino ne facciano parte".

Deadpool 2 debutterà nei cinema italiani a partire dal prossimo 15 maggio.