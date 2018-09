Simon Kinberg aggiorna lo status del film dedicato all'Uomo Multiplo

Durante le interviste di presentazione del suo X-Men: Dark Phoenix, il produttore Simon Kinberg ha aggiornato - seppur brevemente - lo status di un altro cinecomic ispirato ai fumetti della Marvel in lavorazione alla Fox: quello dedicato all'Uomo Multiplo.

Secondo le notizie riportate a fine 2017, James Franco avrebbe accettato la parte dell'Uomo Multiplo in un film sviluppato dalla Fox e prodotto da Simon Kinberg. Allan Heinberg (Wonder Woman) era stato incaricato di scriverne la sceneggiatura. Intervistato a riguardo, il produttore non si è sbilanciato sul progetto ma ha confermato che l'intenzione di realizzarlo c'è tutta e che "al momento stanno lavorando duramente sulla sceneggiatura".

Lo stesso Franco ne aveva parlato in un'intervista del novembre 2017: "Non so cosa posso dire a riguardo, ma posso confermare che sarò il protagonista e lo produrrò. Siamo alle fasi iniziali. Dobbiamo svilupparlo ancora un po' di più". "Come possiamo renderlo differente ma, allo stesso tempo, sempre di intrattenimento? Quel che adoro di Simon Kinberg, della Fox e di tutti coloro che hanno lavorato agli X-Men è che con Deadpool e Logan - e c'è voluto un po' per arrivarci, tipo dieci anni - hanno realizzato dei cinefumetti vietati ai minori. Stiamo per prendere questo genere supereroistico e lo stiamo spingendo verso un nuovo genere. Quindi confermo: stiamo lavorando con Simon ad un nuovo progetto sugli X-Men" aveva continuato l'attore.