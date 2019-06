Simba parla con Rafiki nel nuovo spot de Il Re Leone

Il countdown scorre inesorabile: il momento dell'uscita nelle sale dell'attesissimo live action de Il Re Leone si fa sempre più vicino. L'uscita del film è in programma per il prossimo 17 luglio, ma Disney continua ad incuriosirci con il continuo rilascio di anticipazioni su ciò che vedremo.

In uno degli ultimi spot rilasciati avevamo ascoltato parte del duetto tra il Simba di Donald Glover e la Nala di Beyonce nell'iconica "Can You Feel the Love Tonight?", colonna sonora dell'innamoramento tra i due leoni già presente nell'originale del 1994.

Nelle nuove immagini mostrateci tramite l'account Twitter ufficiale del film, invece, vediamo un estratto di un'altra delle scene più amate del capolavoro Disney: il dialogo tra Rafiki e Simba sulle sponde del lago, durante il quale il saggio babbuino ricorda al giovane leone chi è stato suo padre e quale sarà, inevitabilmente, il suo destino.

La scena sembra, come praticamente quasi tutte quelle che ci sono state mostrate, esser stata trasposta senza operare alcun tipo di stravolgimento, mantenendo intatte la solennità e l'emozione che era inevitabile provare durante il cartone animato.

Il filmato s'interrompe prima che la voce di Mufasa rimbombi tra le nuvole a risvegliare in Simba l'orgoglio sopito. Proprio dalla voce tuonante di Mufasa Jon Favreau si è detto intimorito durante le riprese: potenza dell'interpretazione di James Earl Jones!