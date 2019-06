Simba, Mufasa e Zazu nella nuova immagine ufficiale de Il Re Leone

Empire ha pubblicato in esclusiva una nuova immagine ufficiale tratta da Il Re Leone, atteso remake live-action diretto da Jon Favreau che arriverà in Italia ad agosto.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine fornisce un nuovo sguardo a Mufasa, Simba e Zazu in quella che presumibilmente è una delle scene iniziali del film. La foto è stata pubblicata in occasione di una nuova intervista a Favreau sul ritorno di James Earl Jones, storica voce originale di Mufasa nonché doppiatore di Darth Vader nella saga di Star Wars.

"Lo vedo come un modo di portare avanti la sua eredità," ha detto il regista a Empire. "Sentirlo recitare quei dialoghi è qualcosa di davvero commovente e surreale. Il timbro della sua voce è cambiato, e questo ha fatto bene al ruolo perché lo fa sembrare un re che governa da molto tempo."

Atteso nelle sale in italiane il 21 agosto, più di un mese dopo il debutto negli Stati Uniti, la nuova versione del classico animato del 1994 sarà un film molto diverso dai precedenti remake targati Disney. Sebbene sia classificato come live-action, con Favreau che ha detto chiaramente che il film non è da considerarsi animato, l'intera pellicola è stata infatti girata in studio e non presenta alcun attore in carne ed ossa.