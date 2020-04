Silver Surfer, quando esordirà nel Marvel Cinematic Universe?

Sono in molti tra i fan dei fumetti Marvel a chiedersi quando verrà finalmente introdotto il personaggio di Norrin Radd a.k.a. Silver Surfer nel Marvel Cinematic Universe, e sono diversi anche i rumor al riguardo. Esaminiamo insieme uno dei più recenti.

È da un po' infatti che sul web si parla di una prossima introduzione di Galactus nel Marvel Cinematic Universe, grazie anche a delle ambigue risposte date da James Gunn durante un Q&A, ma quando si nomina il Divoratori di Mondi, non si può non pensare anche a un altro popolare personaggio a lui collegato... Silver Surfer.



Le ultime voci, che come al solito vanno prese come tali e quindi con le dovute pinze, avrebbero individuato la pellicola in cui dovrebbe esordire l'araldo di Galactus: si parlerebbe del film dedicato a Nova (che in tal caso conosceremo, sempre secondo le stesse fonti, nella sua prima versione, Richard Rider), e quindi con molta probabilità della Fase 5, per dar vita a un incontro decisamente "spaziale".



In questo caso, è da vedere se si può escludere un'apparizione di entrambi i personaggi nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, come si era ipotizzato in passato, o se a maggior ragione questi possano collegarsi alle avventure della sgangherata banda di supereroi guidata da Gunn, di cui è ancora da ufficializzare una data di esordio nelle sale.



Una delle teorie del web che circolavano non troppo tempo addietro suggeriva inoltre la creazione di Galctus da parte di Thanos mediante il secondo schiocco in Avengers: Endgame. Interessante punto di vista, che probabilmente classificherebbe il Divoratore di Mondi come erede del Titano Pazzo e prossimo Big Bad che i nostri eroi dovranno affrontare (possibilmente non da soli).



In un tale scenario, è facile vedere come l'introduzione di Silver Surfer, magari non troppo lontana nel tempo rispetto a quella dei Fantastici Quattro, possa essere prioritaria per dar vita a una Fase 5 coi fiocchi.



Voi cosa ne pensate? Quale sarebbe, eventualmente, la pellicola più adatta per introdurre un personaggio come Silver Surfer? Fatevi sapere nei commenti.