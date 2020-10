Silver Surfer, Doug Jones coglierebbe al volo l'occasione di interpretarlo in un film MCU

Doug Jones ha interpretato il personaggio in I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007, che non è stato un successo di critica e fan. Tuttavia, i fan della Marvel Comics erano oltremodo entusiasti di vedere Norrin Radd sul grande schermo e speravano che il suo film spin-off sarebbe uscito nel prossimo futuro.

J. Michael Straczynski è stato assunto dalla Fox nel 2007 per scrivere lo spin-off, ma il progetto è naufragato e non è mai stato realizzato. Nel 2018, Fox ha deciso di incaricare Brian K. Vaughan per sviluppare il film Silver Surfer, anche se in seguito sarebbe stato inghiottito dall'acquisizione di Fox da parte della Disney. Ora, i Marvel Studios hanno tutte le proprietà della Fox, ciò include i personaggi dei Fantastici Quattro e degli X-Men. Durante un'intervista rilasciata a ComicBook da Doug Jones, gli è stato chiesto se avrebbe mai ripreso o meno il ruolo di Norrin Radd.



"Se avessero intenzione di riportare Silver Surfer in un film, se mi fosse stato offerto, avrei colto al volo l'occasione. Mi è piaciuto molto interpretarlo." ha dichiarato. "Era così eroico e angelico e persino simile a Cristo. È il tipo del supereroe che voglio essere nella mia vita reale. E bellissimo. Aveva il miglior fondoschiena che abbia mai avuto in un film. Quindi, se potessi interpretarlo di nuovo, coglierei l'occasione, certo."



Al momento, non è chiaro cosa i Marvel Studios intendano fare con le proprietà della Fox che hanno recentemente acquisito. L'obiettivo generale è incorporarli nell’MCU anche se solo il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sa come andrà a finire.



Lo sceneggiatore di Ant-Man Adam McKay ha detto che un film di Silver Surfer è in cima alla sua lista da realizzare. "Farei qualsiasi cosa per fare Silver Surfer", ha detto nel 2018. "Visivamente potremmo fare quello che hanno fatto Lana e Lilly Wachowski con Speed Racer, con Silver Surfer. Allo stesso tempo c'è una grande storia emozionante lì dentro, dove un ragazzo deve fare la scelta di salvare il suo pianeta". Molti fan dei fumetti sono d'accordo con McKay e sperano che Kevin Feige abbia un piano solido per riportare Norrin Radd sul grande schermo.



Per quanto riguarda l'incorporazione dei personaggi degli X-Men nell'MCU, sembra che i Marvel Studios potrebbero farlo in modo sottile. Il libro The Wakanda Files è stato pubblicato all'inizio di questa settimana e contiene un sacco di informazioni sull'MCU al suo interno, come il fatto che Tony Stark sapeva delle realtà alternative dell'MCU e che Shuri vuole creare altri super-soldati.