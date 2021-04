Silver Surfer, Adam McKay è ancora interessato a portare il personaggio nel MCU

Dopo aver contribuito al debutto di Ant-Man nel MCU firmando la sceneggiatura del primo film con protagonista Paul Rudd, Adam McKay (La grande scommessa, Vice - L'uomo nell'ombra) è tornato a parlare di un eventuale pellicola incentrata su Silver Surfer.

Il regista di Anchorman aveva rivelato il suo interesse per il personaggio già nel dicembre 2018, quando Disney era ancora nel bel mezzo delle trattative per acquisire la 20th Century Fox e di conseguenza i diritti di tutto ciò che riguardava Fantastici 4 e affini, e ora che il lucente cavaliere degli spazi è tornato ufficialmente in mano ai Marvel Studios l'ipotesi del suo ritorno si avvicina sempre di più.

Durante una sua recente ospitata al podcast Happy Sad Confused, oltre a confermare la sua volontà di riportare Silver Surfer sul grande schermo, McKay ha ribadito che ci sono già state delle discussioni sul progetto.

Queste le parole di McKay: "Silver Surfer era complicato. C'era qualcosa a riguardo, perché ne abbiamo parlato. Penso che sia collegato al reboot dei Fantastici 4 visto che è collegato a loro. Potrei sbagliarmi, ma c'è qualcosa che si è intromesso quando lo abbiamo esaminato un paio di anni fa. Potrei ricordare male, ma c'era qualche motivo per cui non è successo o qualcun altro ci stava già lavorando."

In attesa di eventuali novità su Silver Surfer, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno affidato il film dei Fantastici 4 a Jon Watts.