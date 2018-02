Silver & Black sarà riscritto da Geneva Robertson-Dworet & Lindsey Beer

Il progetto dedicato ae la, titolato Silver & Black , continuano a gonfie vele, tanto che ilha confermato che laha ingaggiato due nuove sceneggiatrici per riscrivere il copione di partenza.

Lindsey Beer (Chaos Walking) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) riscriveranno la sceneggiatura scritta, in precedenza, da Gina Prince-Bythewood (Marvel's Cloak & Dagger), che si occuperà anche della regia. Le precedenti stesure del copione sono state firmate da Chris Yost (Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok) e Lisa Joy-Nolan (Westworld).

La produzione di Silver & Black è affidata a Amy Pascal e Matt Tolmach.

Cosi come per il Venom in uscita ad ottobre, anche questa pellicola sarà completamente slegata dal Marvel Cinematic Universe, sebbene sia collegato - tecnicamente - a Spider-Man: Homecoming.

La regista ha spiegato che prenderà ispirazione da numerosi buddy movies, in primis Thelma & Louise. "Voglio raccontare la storia di due donne tormentate" ha spiegato la regista al sito "Sono in guerra tra di loro ma hanno bisogno l'una dell'altra per sopravvivere". Silver & Black è descritto come un film dark e sarà incentrato principalmente sulle origini delle due protagoniste, inclusa la morte dei loro genitori.

La pellicola uscirà l'8 febbraio 2019.