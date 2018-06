Silver & Black rimosso dalle uscite della Sony: posticipato a data da destinarsi

Dopo Venom (in uscita a fine anno), la Sony Pictures ha in cantiere uno spin-off della saga di Spider-Man dedicato totalmente ai personaggi di Gatta Nera & Silver Sable e titolato Silver & Black.

Le riprese della pellicola - che era prevista per il prossimo febbraio - erano state posticipate a data da destinarsi, ed oggi la Sony Pictures ha ufficializzato che la data di uscita di Silver & Black è stata 'cancellata'. La Sony ha rimosso il film completamente dal suo listino del 2019 e lo ha posticipato a data da destinarsi.

Il film - a febbraio - si sarebbe scontrato, seppur indirettamente, con Dark Phoenix, in uscita la settimana successiva. Silver & Black non è stato cancellato, però, e la Sony sta cercando di dargli una nuova release il prima possibile (magari a fine 2019?), ordinando la riscrittura del copione (un'altra volta). Gina Prince-Bythewood è ancora a bordo del progetto come regista, per ora.

La Sony ha ancora altri progetti in cantiere basati sui personaggi della Marvel. Ci sono al momento Nightwatch, con Spike Lee possibile alla regia, e un film dedicato a Morbius il Vampiro Vivente. Sebbene - almeno tecnicamente - sono ambientati nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming, questi spin-off non saranno parte del Marvel Cinematic Universe.