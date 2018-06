Silver & Black: la regista rivela il motivo della cancellazione del film dalla lista Sony

Gina Prince-Bythewood ha spiegato in una dichiarazione il motivo per il quale la Sony ha deciso di cancellare dai progetti imminenti il cinecomic Silver & Black, lo spinoff di Spider-Man.

La notizia che Sony ha cancellato il film spinoff Silver & Black è arrivata ieri e tutti si sono chiesti il motivo che ha portato l'azienda a prendere questa decisione. E chi meglio della regista incaricata di girare il film può darci qualche informazione? Ecco cosa ha detto la Prince-Bythewood:

"Con Silver e Black, quando sei al lavoro su un film di quella portata, deve essere tutto giusto. E se qualcosa non va nel modo previsto, come è successo, c'è bisogno, come abbiamo deciso di fare, di tornare al tavolo di lavoro e ricominciare da capo. Ci vorrà del tempo. Quindi, ovviamente, mi piacerebbe iniziare già in questo momento a girare qualcosa, ma farlo ora, tempo in cui so che quel che abbiamo non è il massimo credo non sia il caso. Quindi, dobbiamo aspettare di avere la sceneggiatura giusta, e a me sta bene aspettare. Forse potrei girare qualcosa prima, ma solo quando avremo il copione giusto intraprenderemo quel viaggio."

Delusi? Diteci come la pensate sulla decisione Sony!