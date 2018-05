Silver & Black: la regista parla della sceneggiatura

Gina Prince-Bythewood, la regista scelta da Sony per dirigere lo spin-off Silver & Black dedicato alle villain di Spider-Man Silver Sable e Black Cat, recentemente ha fatto luce sullo status della produzione del film.

Nonostante la Sony abbia in programma numerosi film incentrati sulla galleria di nemici di Spider-Man (qualche giorno va vi avevamo parlato addirittura di un film su Morbius il Vampiro) Silver & Black è attualmente l'unico ad essere in fase di effettiva pre-produzione. Mentre il primo capitolo della serie - Venom - è pronto ad uscire fra pochi mesi (il 4 ottobre), Silver & Black a causa dei ritardi di produzione si è visto rinviare la data d'uscita, prevista inizialmente per febbraio 2019.

Il film sulla gatta-ladra Felicia Hardy e la cacciatrice di taglie/mercenaria Silver Sablinova sarà diretto da Gina Prince-Bythewood, che qualche mese fa descriveva il progetto come il "Thelma e Louise" dei cinecomic. Qualche ora fa, la regista di New York è tornata a parlare del progetto concentrandosi su uno degli aspetti che più suscita l'interesse dei fan, ovvero la sceneggiatura, affidata Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer.

La regista ha rivelato che, dato che le riprese del film sono ancora in stand-by a tempo indefinito, la produzione attualmente si sta concentrando sullo script: "Stiamo aggiornando la sceneggiatura, lavorando a ritmi martellanti. Tutto inizia con la sceneggiatura. Devi averne una fantastica per poter realizzare un film fantastico, quindi vogliamo essere sicuri che sia tutto perfetto prima di procedere."

Per il momento quindi non resta che aspettare. Come sempre, vi terremo aggiornati sullo sviluppo del film.