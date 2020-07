Silver & Black sarebbe stato diverso dagli altri film Marvel, ecco perché

Non sappiamo cosa ne sarà alla fine di Silver & Black, lo spin-off di Spider-Man dedicato a Black Cat e Silver Sable che avrebbe dovuto dirigere Gina Prince-Bythewood, la regista di The Old Guard. Quel che sappiamo, però, è che doveva essere un po' diverso dagli film Marvel.

Erano ormai diversi anni che Silver & Black era in fase di sviluppo in casa Sony, e i recenti risvolti (prima è stato cancellato dal listino Sony, poi si è parlato di due standalone sui personaggi, poi di una probabile serie tv per Disney+) non fanno esattamente ben sperare, tanto che ancora oggi non sappiamo cosa ne sarà del progetto.

Ma di recente, Gina Prince-Bythewood, colei che doveva dirigere il film e che, proprio grazie a esso è stata presa in considerazione e poi scelta da Skydance e Netflix per dirigere The Old Guard, ha rivelato qualche dettaglio in più sul tono della pellicola.

"Volevo che fosse più estremo rispetto ad altri film Marvel, più tagliente" ha affermato in un'intervista con IndieWire "Si trattava di vedere quanto in là avrei potuto spingerlo nei confini del Marvel Universe".

E mentre si attende di sapere cosa riserverà il futuro ai due personaggi dell'Universo Ragnesco, su Netflix trovate The Old Guard, per l'appunto, un altro film con dei supereroi davvero badass, a partire da quello interpretato da Charlize Theron.