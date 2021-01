Il silenzio dei prosciutti, il film parodia di Ezio Greggio per la prima volta in dvd!

Da oggi è disponibile per la prima volta in assoluto nella versione home-video il film di Ezio Greggio, Il silenzio dei prosciutti, esordio alla regia per il comico e volto noto del programma Drive-In, parodia di grandi capolavori del cinema come Psyco e Il silenzio degli innocenti. Ora il film è pronto per essere acquistato nella versione DVD.

Grazie a Mustang Entertainment e Wolf Pictures, Il silenzio dei prosciutti è disponibile all'acquisto da oggi, martedì 26 gennaio, insieme a molti contenuti inediti.

Tra gli extra potrete trovare un'introduzione al film di Rocco Moccagatta, critico cinematografico e docente universitario dal titolo 'Si parodia ciò che si (par)ama' e 'Ho fatto spoof', intervista esclusiva a Ezio Greggio a cura di Rocco Moccagatta.



Il silenzio dei prosciutti racconta la storia di Jo Dee Fostar (Billy Zane), agente dell'FBI, è sulle tracce di un pericolo serial killer. Per cercare di risolvere l'enigma omicida, Fostar chiede l'ausilio di un maniaco omicida, Annibal Cannibal Pizza (Dom DeLuise). Nel frattempo la sua fidanzata ruba dei soldi e si rifugia in un albergo gestito da Antonio Motel (Ezio Greggio), il quale nasconde un incredibile segreto.

Scritto, diretto e interpretato da Ezio Greggio, il film è noto anche per la moltitudine di star del cinema americano presenti in vari modi all'interno della pellicola. Da Mel Brooks a John Landis, da John Carpenter a Joe Dante e Shelley Winters.



